Фото: Общественное Кропивницкий

Об этом сообщает "Общественное. Кропивницкий", передает RegioNews.

16 октября в Кировоградской области прошли церемонии прощания с тремя военными Вооруженных сил Украины. Похороны прошли в Устиновской, Светловодской и Ольшанской громадах. Герои погибли, выполняя боевые задания на востоке страны, и покинули семьи, потерявшие родителей, сыновей и внуков.

58-летний Василий Бойко из села Береславка Бобринецкого района служил в ВСУ водителем отделения охраны. Его мобилизовали в 2022 году, ранее он участвовал в антитеррористической операции в 2015 году. Мужчина скончался 7 октября во время лечения в госпитале. У него остались жена, дочери и внуки.

57-летний Сергей Питоня из Светловодска присоединился к рядам ВСУ в июне 2022 года. Сначала он служил в Херсонской области, а с марта 2024 года - на Донецком направлении в качестве наводчика. С апреля 2024 года его считали пропавшим без вести. Позже семье сообщили, что он погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания. Военного отметили нагрудным знаком "Железный крест Украины" ІІІ степени. У него осталась мать и трое детей.

Церемонии прошли в трех громадах Кировоградщины

Антон Долганенко, 35 лет, родился в Кропивницком, впоследствии семья переехала в Железнодорожный. Службу в ВСУ он проходил еще с 2009 года, участвовал в антитеррористической операции в 2015 году. Во время мобилизации в 2024 году командовал боевой машиной и механизированным отделением. Погиб 24 мая 2024 года на Донецком направлении. Его тело было идентифицировано только в октябре 2025 года после проведения анализа ДНК.

