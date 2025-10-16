12:39  16 октября
16 октября 2025, 21:28

Герои не вернулись домой: Кировоградщина попрощалась с тремя военными ВСУ

16 октября 2025, 21:28
Фото: Общественное Кропивницкий
В Кировоградской области 16 октября громады попрощались с тремя военными, погибшими на востоке Украины, оставив семьи

Об этом сообщает "Общественное. Кропивницкий", передает RegioNews.

16 октября в Кировоградской области прошли церемонии прощания с тремя военными Вооруженных сил Украины. Похороны прошли в Устиновской, Светловодской и Ольшанской громадах. Герои погибли, выполняя боевые задания на востоке страны, и покинули семьи, потерявшие родителей, сыновей и внуков.

58-летний Василий Бойко из села Береславка Бобринецкого района служил в ВСУ водителем отделения охраны. Его мобилизовали в 2022 году, ранее он участвовал в антитеррористической операции в 2015 году. Мужчина скончался 7 октября во время лечения в госпитале. У него остались жена, дочери и внуки.

57-летний Сергей Питоня из Светловодска присоединился к рядам ВСУ в июне 2022 года. Сначала он служил в Херсонской области, а с марта 2024 года - на Донецком направлении в качестве наводчика. С апреля 2024 года его считали пропавшим без вести. Позже семье сообщили, что он погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания. Военного отметили нагрудным знаком "Железный крест Украины" ІІІ степени. У него осталась мать и трое детей.

Церемонии прошли в трех громадах Кировоградщины

Антон Долганенко, 35 лет, родился в Кропивницком, впоследствии семья переехала в Железнодорожный. Службу в ВСУ он проходил еще с 2009 года, участвовал в антитеррористической операции в 2015 году. Во время мобилизации в 2024 году командовал боевой машиной и механизированным отделением. Погиб 24 мая 2024 года на Донецком направлении. Его тело было идентифицировано только в октябре 2025 года после проведения анализа ДНК.

Ранее сообщалось, умер соучредитель группы "Пиккардийская терция" Богдан Богач, покинувший коллектив в 2024 году из-за проблем со здоровьем. Легендарный бас и голос, известный исполнением песни "Гей, плыве кача", оставил после себя весомый след в культуре и сердцах украинцев.

