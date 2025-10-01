16:37  01 октября
01 октября 2025, 20:50

Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"

01 октября 2025, 20:50
фото facebook.com/pikkardijska.tercia
Стало известно о смерти одного из соучредителей группы "Пиккардийская терция". Ему было 50 лет

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

В группе "Пиккардийская терция" сообщили о смерти Богдана Богача. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет. Отмечается, что он покинул формацию только в 2024 году после 30-ти трех карьеры по состоянию здоровья.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный мужчина, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийская терция", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса - баса, Богдан Богач", - говорится в заявлении группы.

Следует отметить, что для украинцев особенно известна песня "Гей, пливе кача", которую исполнила эта группа. Именно эта композиция звучала во время похорон героев Небесной сотни. Теперь она стала символом прощания с героями, погибшими за Украину.

Напомним, ранее ушел из жизни участник "Лиги смеха" Александр Чечун. В 2022 году он присоединился к рядам ВСУ.

