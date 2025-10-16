12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 21:28

Герої не повернулися додому: Кіровоградщина попрощалася з трьома військовими ЗСУ

16 жовтня 2025, 21:28
Фото: Суспільне Кропивницький
У Кіровоградській області 16 жовтня громади попрощалися з трьома військовими, які загинули на сході України, залишивши родини

Про це повідомляє Суспільне.Кропивницький, передає RegioNews.

16 жовтня в Кіровоградській області відбулися церемонії прощання з трьома військовими Збройних сил України. Поховання пройшли в Устинівській, Світловодській та Вільшанській громадах. Герої загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни, і залишили родини, які втратили батьків, синів та онуків.

58-річний Василь Бойко із села Береславка Бобринецького району служив у ЗСУ водієм відділення охорони. Його мобілізували у 2022 році, раніше він брав участь в антитерористичній операції 2015 року. Чоловік помер 7 жовтня під час лікування у госпіталі. У нього залишилися дружина, доньки та онуки.

57-річний Сергій Пітоня із Світловодська приєднався до лав ЗСУ у червні 2022 року. Спочатку він служив у Херсонській області, а з березня 2024 року – на Донецькому напрямку у якості навідника. З квітня 2024 року його вважали зниклим безвісти. Пізніше родині повідомили, що він загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання. Військового відзначили нагрудним знаком "Залізний хрест України" ІІІ ступеня. Він залишив матір та троє дітей.

Церемонії пройшли у трьох громадах Кіровоградщини

Антон Долганенко, 35 років, народився в Кропивницькому, згодом родина переїхала до Залізничного. Службу в ЗСУ він проходив ще з 2009 року, брав участь в антитерористичній операції 2015 року. Під час мобілізації у 2024 році він командував бойовою машиною та механізованим відділенням. Загинув 24 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Його тіло було ідентифіковано лише у жовтні 2025 року після проведення аналізу ДНК.

Раніше повідомлялося, помер співзасновник гурту "Піккардійська терція" Богдан Богач, який залишив колектив у 2024 році через проблеми зі здоров’ям. Легендарний бас і голос, відомий виконанням пісні "Гей, пливе кача", залишив по собі вагомий слід у культурі та серцях українців.

військові загиблі прощання громада ЗСУ Кіровоградська область церемонія прощання військовослужбовці
Росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині — міг статися витік інформації
16 жовтня 2025, 18:08
РФ вдарила двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ
16 жовтня 2025, 15:22
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
В Україні завтра введуть графіки відключень світла
16 жовтня 2025, 22:19
На Запоріжжі чоловік підробив медичні довідки і отримав відстрочку від мобілізації
16 жовтня 2025, 21:40
Сімейна сварка: у Києві жінка підпалила двері квартири власної доньки
16 жовтня 2025, 21:20
Тіньовий ринок сигарет в Україні знову росте: що загрожує курцям і бюджету
16 жовтня 2025, 21:07
Правоохоронці шукають потерпілих від працівниці моргу, яка обкрадала загиблих військових на Харківщині
16 жовтня 2025, 20:50
Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”
16 жовтня 2025, 20:35
На Закарпатті судитимуть посадовців Держземагентства, які незаконно передали у приватну власність заповідні землі в Ужгороді
16 жовтня 2025, 20:11
Рятувальники врятували тварину, що залишилася під руїнами будинку в Добропіллі
16 жовтня 2025, 20:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
