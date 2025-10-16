Фото: Суспільне Кропивницький

Про це повідомляє Суспільне.Кропивницький, передає RegioNews.

16 жовтня в Кіровоградській області відбулися церемонії прощання з трьома військовими Збройних сил України. Поховання пройшли в Устинівській, Світловодській та Вільшанській громадах. Герої загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни, і залишили родини, які втратили батьків, синів та онуків.

58-річний Василь Бойко із села Береславка Бобринецького району служив у ЗСУ водієм відділення охорони. Його мобілізували у 2022 році, раніше він брав участь в антитерористичній операції 2015 року. Чоловік помер 7 жовтня під час лікування у госпіталі. У нього залишилися дружина, доньки та онуки.

57-річний Сергій Пітоня із Світловодська приєднався до лав ЗСУ у червні 2022 року. Спочатку він служив у Херсонській області, а з березня 2024 року – на Донецькому напрямку у якості навідника. З квітня 2024 року його вважали зниклим безвісти. Пізніше родині повідомили, що він загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання. Військового відзначили нагрудним знаком "Залізний хрест України" ІІІ ступеня. Він залишив матір та троє дітей.

Церемонії пройшли у трьох громадах Кіровоградщини

Антон Долганенко, 35 років, народився в Кропивницькому, згодом родина переїхала до Залізничного. Службу в ЗСУ він проходив ще з 2009 року, брав участь в антитерористичній операції 2015 року. Під час мобілізації у 2024 році він командував бойовою машиною та механізованим відділенням. Загинув 24 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Його тіло було ідентифіковано лише у жовтні 2025 року після проведення аналізу ДНК.

