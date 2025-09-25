Ворожі дрони пошкодили інфраструктуру на Кіровоградщині: знеструмлені кілька населених пунктів
У ніч на 25 вересня Кіровоградщина зазнала чергової ворожої атаки дронів. Удар був спрямований по об’єкту інфраструктури
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
Внаслідок атаки від електропостачання частково відключені три населені пункти.
Пошкоджені кілька житлових будинків. На щастя, люди не постраждали.
На місці вже працюють аварійні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.
Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині частково знеструмлена залізниця.
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 російських дронів: є влучання на восьми локаціях
25 вересня 2025, 08:48Херсонець, який працював на росіян у колонії, може сісти на 15 років
25 вересня 2025, 08:40Російський дрон атакував селище на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві, загинув чоловік
25 вересня 2025, 08:39"Допомагала" по господарству: на Житомирщині жінка вкрала з картки пенсіонера понад 18 тис грн
25 вересня 2025, 08:23У Чернівцях з річки дістали тіло чоловіка
25 вересня 2025, 08:18Росіяни били по Дніпропетровщині "Градами" та дронами: пошкоджені будинки
25 вересня 2025, 08:09ЗСУ збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку
25 вересня 2025, 07:58У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 07:54Постпутін і анатомія 90-х: як розсипався російський міф
25 вересня 2025, 07:46Армія РФ за добу втратила на війні проти України літак, спецтехніку та 940 окупантів
25 вересня 2025, 07:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »