Фото: armyinform

У ніч на 25 вересня Кіровоградщина зазнала чергової ворожої атаки дронів. Удар був спрямований по об’єкту інфраструктури

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Внаслідок атаки від електропостачання частково відключені три населені пункти.

Пошкоджені кілька житлових будинків. На щастя, люди не постраждали.

На місці вже працюють аварійні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області.

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині частково знеструмлена залізниця.