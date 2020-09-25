Киевский окружной админсуд открыл производство по делу относительно съезда партии "Слуга народа"

Истец требует признать противоправными действия "Слуги народа" относительно созыва и проведения поэтапного съезда партии летом 2019 года

Истец требует признать противоправными действия "Слуги народа" относительно созыва и проведения поэтапного съезда партии летом 2019 года

Фото из открытых источников

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Общественной организации «Обманутые Украинцы» к Политической партии «Слуга народа». Среди требований иска - признать противоправными действия партии «Слуга народа» относительно созыва и проведения поэтапного Съезда партии, который состоялся 9-10 июня 2019 года и 7 июля 2019 года, и отменить решение Съезда.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, пишет RegioNews.

Истец указал, что обратился к ОАСК только сейчас, так как ранее оспаривал процедуру созыва поэтапного Съезда и его решение в Шевченковском районном суде города Киева. Суд отказал в открытии производства по делу и указал, что спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 30 июня 2020 года решение первой инстанции было оставлено без изменений. Следовательно, Общественная организация обратилась к Окружного административного суда города Киева.

ОАСК постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, "Голос" готовит обращение к НАЗК по проведению конференции "Слуг народа" во дворе КНУ.