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25 сентября 2020, 12:51 3

Мэра одного из городов Волынской области задержали на взятке

25 сентября 2020, 12:51 3
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Он и его сообщники требовали $4 тысяч от юридической фирмы застройщика
Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили преступную "схему" вымогательства денежных средств за не создание искусственных препятствий при согласовании детального плана планировки территории для строительства многоквартирного жилого дома и предоставления разрешения на разработки проекта землеустройства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Городской голова, депутат городского совета и работник одного из отделов были разоблачены правоохранителями вчера, 24 сентября. Каждый из них был задержан в течение дня в разных локациях города сразу после получения своей части средств", - говорится в сообщении.

Трех фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что бывшего прокурора Генеральной прокуратуры, который за 10 тысяч долларов хотел трудоустроиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, приговорен к 2 годам лишения свободы.

взятка полиция мэр коррупция Волынская область
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