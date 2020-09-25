Мэра одного из городов Волынской области задержали на взятке
Правоохранители разоблачили преступную "схему" вымогательства денежных средств за не создание искусственных препятствий при согласовании детального плана планировки территории для строительства многоквартирного жилого дома и предоставления разрешения на разработки проекта землеустройства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Городской голова, депутат городского совета и работник одного из отделов были разоблачены правоохранителями вчера, 24 сентября. Каждый из них был задержан в течение дня в разных локациях города сразу после получения своей части средств", - говорится в сообщении.
Трех фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что бывшего прокурора Генеральной прокуратуры, который за 10 тысяч долларов хотел трудоустроиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, приговорен к 2 годам лишения свободы.