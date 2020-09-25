Экс-прокурора ГПУ осудили за $10 тысяч взятки

Бывший прокурор за эти деньги хотел трудоустроиться в НАБУ

Бывший прокурор за эти деньги хотел трудоустроиться в НАБУ

Фото: НГП

Бывшего прокурора Генеральной прокуратуры, который за 10 тысяч долларов хотел трудоустроиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, приговорен к 2 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает RegioNews.

25 сентября Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор по делу об обвинении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры в предложении 10 тыс. долларов неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Деньги он предлагал за позитивное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

По результатам рассмотрения уголовного производства коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием служебного положения).

Приговором суда обвиняемого приговорили к 2 годам лишения свободы.

БЫВШЕГО ПРОКУРОРА ГПУ ПРИГОВОРЕН К 2 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 25 сентября 2020 года с участием прокурора #САП Выше... Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура Пятница, 25 сентября 2020 г.

Напомним, руководителя Тернопольской ГНИ задержали на вымогательстве $40 тысяч .