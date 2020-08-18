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18 августа 2020, 17:24 1

Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА Балоня

18 августа 2020, 17:24 1
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Расследование продлится до 26 ноября
Расследование продлится до 26 ноября
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлили сроки расследования по делу бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня до 26 ноября 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, пишет RegioNews.

Cуд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок расследования по делу Балоня и его подчиненного до 5 месяцев. Также суд изменил условия меры пресечения для экс-главы Кировоградской ОГА.

В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - отметили в ВАКС.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.

суд взятка расследование Балонь Андрей ОГА Кировоградская область глава
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