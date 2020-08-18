Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА Балоня

Расследование продлится до 26 ноября

Расследование продлится до 26 ноября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлили сроки расследования по делу бывшего главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня до 26 ноября 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, пишет RegioNews.

Cуд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок расследования по делу Балоня и его подчиненного до 5 месяцев. Также суд изменил условия меры пресечения для экс-главы Кировоградской ОГА.

В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - отметили в ВАКС.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.