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21 сентября 2020, 19:07 1

ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

21 сентября 2020, 19:07 1
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

В понедельник, 21 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суд отказал в изменении меры пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА. С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился защитник экс-чиновника”, — сказано в сообщении.

Напомним, 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные зобов'язання.

Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА Балоня до 26 ноября 2020 года.

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