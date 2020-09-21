ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

Чиновника подозревают во взяточничестве

Чиновника подозревают во взяточничестве

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

В понедельник, 21 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суд отказал в изменении меры пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА. С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился защитник экс-чиновника”, — сказано в сообщении.

Напомним, 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного Сергея Шевченко. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные зобов'язання.

Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА Балоня до 26 ноября 2020 года.