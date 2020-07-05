Стали известны подробности дела Балоня

По версии следствия, экс-глава Кировоградской ОГА требовал взятки от руководителя областной Госпродпотребслужбы, постоянно увеличивая размер поборов

По версии следствия, экс-глава Кировоградской ОГА требовал взятки от руководителя областной Госпродпотребслужбы, постоянно увеличивая размер поборов

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Бывший председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь вместе с руководителем его патронатной службы Сергеем Шевченко якобы требовали и получили неправомерную выгоду от начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда, пишет RegioNews.

На сайте Госпродпотребслужбы Кировоградской области указывается, что ее руководителем является Игорь Бойчук. Примерно весной 2020-го у Балоня возник преступный умысел, направленный на получение неправомерной выгоды от Бойчука за неинициирование вопроса перед о несоответствии Бойчуком занимаемой должности.

Не желая быть уличенным, экс-глава Кировоградской ОГА якобы решил привлечь к его совершению, как пособника, руководителя своей патронатной службы Шевченко. Кстати, отец Шевченко возглавляет Госпродпотребслужбу в Херсонской области и находится в дружеских отношениях с Балонем, который до назначения в Кировоградскую область был замглавы Херсонской ОГА.

Примерно в апреле 2020 года Балонь дал указание потребовать от Бойчука ежемесячную передачу денежных средств за способствование в служебной деятельности.

В апреле 2020 года Балонь во время встречи в своем служебном кабинете с Бойчуком озвучил требование о ежемесячных взятках. Он также добавил, что дальнейшее обсуждение вопроса необходимо осуществлять через Шевченко.

В дальнейшем руководитель патронатной службы, продолжая действовать во указке Балоня, во время переписки в Telegram выразил Бойчуку требование о передаче 110 тысяч гривен ежемесячно, на общую сумму 1,32 млн грн в год. На указанное предложение руководитель Госпродпотребслужбы вынужден был согласиться, понимая, что его могут уволить.

22 мая Бойчук встретился с Шевченко в служебном кабинете последнего, где руководитель патронатной службы сообщил о росте размера "отчислений" до 15% ежемесячно от официального оборота денежных средств, полученных как прибыль лабораториями ветмедицины. Такая прибыль в 2019 году составляла 11,85 млн грн.

После этого, 4 июня Шевченко, находясь в автомобиле Mercedes-Benz GL якобы получил от Бойчука для председателя Кировоградской ОГА часть неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. грн. Также он выдвинул Бойчуку требование удвоить сумму ежемесячной неправомерной выгоды, мотивируя это занижением лабораториями ветеринарной медицины официальных показателей дохода. В дальнейшем Шевченко якобы передал полученную неправомерную выгоду Балоню.

Уже 25 июня во время очередной встречи между Шевченко и Бойчуком в том же автомобиле на парковке возле Кировоградской ОГА посредник получил вторую часть неправомерной выгоды в сумме 250 тысяч грн, после чего его задержали правоохранители.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.