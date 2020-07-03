На Полтавщине презентовали туристический атлас и его "магниты"

Облгосадминистрация обновляет Стратегию развития Полтавской области до 2027 года, и одним из ключевых ее направлений, вместе с экономикой, образованием, медициной, является туризм

Облгосадминистрация обновляет Стратегию развития Полтавской области до 2027 года, и одним из ключевых ее направлений, вместе с экономикой, образованием, медициной, является туризм

Фото: Полтавская ОГА

Полтавская ОГА присоединилась к инициативе #МандруйУкраїною. В частности, разработали и «Туристический атлас региона», который содержит 25 магнитов, сгруппированных по разным ветками туризма: фестивальный (событийный), паломнический, археологический, познавательный, оздоровительный, активный и промышленный туризм.

Об этом рассказал на брифинге председатель облгосадминистрации Олег Синегубов, пишет RegioNews.

Эти 25 туристических объектов объединили в ТОП-5 существующих туристических маршрутов с вариациями 1 день, 3 дня, 5 дней. Разработанные маршруты являются самыми комфортными в плане дорог, проживания, питания и сопутствующих услуг и включают большинство интересных объектов осмотра.

Также область определила 5 туристических магнитов, которые были инициированы президентом.

По слова главы области, этот перечень не окончательный и не ограничивается лишь 5 объектами. В дальнейшем планируется их развивать и привлекать туда больше туристов, и не только жителей Полтавщины.

Лично я и мой заместитель ездим по области и воочию убеждаемся в том, что эти объекты действительно достойны. Например, недавно я побывал в Опошне в музее гончарства – это замечательное место, где работает самоотверженный коллектив. Не менее важно – что музей прибыльный. Люди взяли то, что было рядом, и сделали из этого бренд. И я буду бороться за то, чтобы этот туристический объект включили в общенациональный атлас", – сказал Олег Синегубов.

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Рыжеченко, рассказала, что определяя ТОП-5 туристических магнитов учитывали следующие критерии: доступность в течение года, популярность среди туристов, развитая инфраструктура, комплексность услуг, которые могут быть предложены туристу: достопримечательности, гастрономия, театрализация, расположение на пересечении основных сложившихся туристических маршрутов.

В пятерку туристических магнитов входят:

Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне

Национальный музей-заповедник Н. В. Гоголя

Государственный историко-культурный заповедник "Поле Полтавской битвы"

Полтавский краеведческий музей имени В.Кричевского

Миргородкурорт.

Напомним, один из туристических магнитов Бельское Городище заменили на Миргородкурорт.

Один из критериев, который учитывался при определении магнитов – доступность круглый год. Бельское Городище не исключили из перечня туристических магнитов. Но в Региональной Стратегии представили Миргород курорт. Бельск остается среди перечня, который был подан к Офису Президента. Именно Бельск интересен в разрезе фестивального туризма. Самым популярным он становится во время проведения Гелон-Феста. Поэтому данный объект немного не подпадает под критерии этого года, именно из-за карантина", – сказала Екатерина Рыжеченко.

Ранее сообщалось, что Полтавщина одной из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19