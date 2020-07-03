В Николаеве увольняется заместитель главы ОГА Стадника

Александр Коваленко нашел более высокооплачиваемую работу

Александр Коваленко нашел более высокооплачиваемую работу

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Преступности.НЕТ"

На вопрос о том, что послужило причиной увольнения, Александр Коваленко сообщил журналистам издания, что нашел другую работу.

Да, я нашел другую работу. Это немножко другой вопрос. Более высокооплачиваемую, - сказал Коваленко.

В Николаевской ОГА Александр Коваленко отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

По информации "Преступности.НЕТ", документы об увольнении уже отправлены в Кабмин. Тем временем глава Николаевской ОГА Александр Стадник уже готовит распоряжение о перераспределении функций, которые выполнял Коваленко, на своего заместителя Александра Трайтли, который отвечает за социально-гуманитарный блок.

Также, как стало известно "Преступности.НЕТ" из собственных источников, первый заместитель главы ОГА Сергей Бычков также планирует увольняться с занимаемой должности.

Напомним, главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе: за нарушение карантинных мероприятий.