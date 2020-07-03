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03 июля 2020, 19:20 6

В Николаеве увольняется заместитель главы ОГА Стадника

03 июля 2020, 19:20 6
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Александр Коваленко нашел более высокооплачиваемую работу
Александр Коваленко нашел более высокооплачиваемую работу
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Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры Александр Коваленко написал заявление об увольнении.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Преступности.НЕТ"

На вопрос о том, что послужило причиной увольнения, Александр Коваленко сообщил журналистам издания, что нашел другую работу.

Да, я нашел другую работу. Это немножко другой вопрос. Более высокооплачиваемую, - сказал Коваленко.

В Николаевской ОГА Александр Коваленко отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

По информации "Преступности.НЕТ", документы об увольнении уже отправлены в Кабмин. Тем временем глава Николаевской ОГА Александр Стадник уже готовит распоряжение о перераспределении функций, которые выполнял Коваленко, на своего заместителя Александра Трайтли, который отвечает за социально-гуманитарный блок.

Также, как стало известно "Преступности.НЕТ" из собственных источников, первый заместитель главы ОГА Сергей Бычков также планирует увольняться с занимаемой должности.

Напомним, главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе: за нарушение карантинных мероприятий.

Николаевская ОГА увольнение заместитель Николаев ОГА глава
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