Андрей Балонь вышел из СИЗО под залог

Под залог выпустили также и его сообщника Сергея Шевченко

Под залог выпустили также и его сообщника Сергея Шевченко

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Бывший председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь, подозреваемый в получении взятки, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 10 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Екатерина Хоменко, пишет RegioNews.

Еще один чиновник облгосадминистрации, сообщник Балоня Сергей Шевченко также вышел из СИЗО после внесения залога в сумме более пяти миллионов гривен.

Оба подозреваемых получили личное обязательство, должны прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию и носить электронный браслет.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

Сегодня, 3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог Также вчера, 2 июля, был внесен залог за его подчиненного.