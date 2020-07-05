Стали відомі подробиці справи Балоня

За версією слідства, ексголова Кіровоградської ОДА вимагав хабара від керівника обласної Держпродспоживслужби, постійно збільшуючи розмір поборів

За версією слідства, ексголова Кіровоградської ОДА вимагав хабара від керівника обласної Держпродспоживслужби, постійно збільшуючи розмір поборів

Фото: скрін відео

Колишній голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь разом з керівником його патронатної служби Сергієм Шевченком нібито вимагали та отримали неправомірну вигоду від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду, пише RegioNews.

На сайті Держпродспоживслужби Кіровоградської області зазначається, що її керівником є Ігор Бойчук. Приблизно навесні 2020-го у Балоня виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від Бойчука неинициирование питання перед про невідповідність Бойчуком займаної посади.

Не бажаючи бути викритим, ексголова Кіровоградської ОДА нібито вирішив залучити до його скоєння, як пособника, керівника своєї патронатної служби Шевченка. До речі, батько Шевченко очолює Держпродпотребслужбу в Херсонській області і має дружні стосунки з Балонем, який до призначення в Кіровоградську область був заступником голови Херсонської ОДА.

Приблизно у квітні 2020 року Балонь дав вказівку вимагати від Бойчука щомісячну передачу грошових коштів за сприяння у службовій діяльності.

У квітні 2020 року Балонь під час зустрічі в своєму службовому кабінеті з Бойчуком озвучив вимогу про щомісячні хабарі. Він також додав, що подальше обговорення питання необхідно здійснювати через Шевченко.

У подальшому керівник патронатної служби, продовжуючи діяти за вказівкою Балоня, під час листування в Telegram висловив Бойчуку вимогу про передачу 110 тисяч гривень щомісяця, на загальну суму 1,32 млн грн в рік. На вказану пропозицію керівник Держпродспоживслужби змушений був погодитися, розуміючи, що його можуть звільнити.

22 травня Бойчук зустрівся з Шевченком у службовому кабінеті останнього, де керівник патронатної служби повідомив про зростання розміру "відрахувань" до 15% щомісяця від офіційного обороту коштів, отриманих як прибуток лабораторій ветмедицини. Такий прибуток в 2019 році становив 11,85 млн грн.

Після цього, 4 червня Шевченко, перебуваючи в автомобілі Mercedes-Benz GL нібито отримав від Бойчука для голови Кіровоградської ОДА частину неправомірної вигоди в сумі 100 тис. грн. Також він висунув Бойчуку вимогу подвоїти суму щомісячної неправомірної вигоди, мотивуючи це заниженням лабораторіями ветеринарної медицини офіційних показників доходу. Надалі Шевченко нібито передав одержану неправомірну вигоду Балоню.

Вже 25 червня під час чергової зустрічі між Шевченком і Бойчуком у тому ж автомобілі на парковці біля Кіровоградської ОДА посередник отримав другу частину неправомірної вигоди у сумі 250 тисяч грн, після чого його затримали правоохоронці.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу Також була внесена застава за його підлеглого. Того ж дня обоє підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов`язання.