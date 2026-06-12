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12 червня 2026, 14:26

Попри арешт: під Києвом продають активи компаній, пов'язаних із "Династією"

12 червня 2026, 14:26
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Фото: Bihus.Infо
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Попри арешт корпоративних прав компаній, фігурантів корупційного провадження щодо будівництва житлового кооперативу "Династія", частина їхніх активів продовжує вільно продаватися. Йдеться щонайменше про два будинки в закритому котеджному містечку поблизу Козина

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Підозри у межах справи, яку розслідують НАБУ та САП, отримали Лілія Лисенко та Геннадій Опальчук.

За даними слідства, саме на них були оформлені роботи зі зведення резиденції, яка, ймовірно, призначалася для Тимура Міндіча, Андрія Єрмака та Олексія Чернишова.

Будівництво об’єкта раніше було оприлюднене журналістами Bihus.Info та, за версією слідства, здійснювалося за кошти невідомого походження, частина яких могла бути легалізована через підконтрольні структури.

Вищий антикорупційний суд уже обрав запобіжні заходи фігурантам та наклав арешт на їхнє майно, а також корпоративні права компаній, де вони є співвласниками. Зокрема, йдеться про компанію "Лісовий квартал", у якій Лисенко та Опальчук володіють по 25%.

Водночас журналісти звернули увагу, що безпосередньо об’єкти нерухомості компанії арештовані не були. Йдеться про п’ять будинків у закритому котеджному містечку неподалік Козина (в кількох кілометрах від "Династії"), частина з яких наразі виставлена на продаж.

Під час розмови з рієлтором журналісти дізналися, що будинки продаються без ремонту, а земля під ними перебуває в оренді у "Лісового кварталу" до 2032 року. Один із об’єктів площею 502 кв. м оцінюється у 360 тис. доларів, інший – площею 650 кв. м – продається зі знижкою за 390 тис. доларів.

У коментарі журналістам Лілія Лисенко заявила, що арешт корпоративних прав і арешт майна є різними юридичними діями.

Геннадій Опальчук на усні запитання не відповів, попросивши надіслати їх письмово.

Журналісти зазначають, що відсутність арешту на самі об’єкти нерухомості може пояснюватися участю у структурі компанії третіх осіб, які не фігурують у кримінальному провадженні. Водночас походження коштів, за які формувалися активи, залишається предметом перевірки.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

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Київська область арешт будинки продаж розслідування Bihus.Info кооператив Династія
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