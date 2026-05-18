Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – отметили в Минэнерго.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 40 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений на электроэнергию 18 мая не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – наоборот, использовать электроэнергию экономно. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 18 мая РФ нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Основное направление удара – Днепр и Днепропетровщина. Также россияне атаковали Одесскую и Черниговскую области, и Запорожье.