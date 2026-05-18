Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минэнерго.

Атака произошла в момент, когда энергетики на служебном автомобиле направлялись к месту проведения аварийно-восстановительных работ.

В результате прицельного удара БпЛА двое работников получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти регионах временно остаются без электроснабжения. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.