ДТП произошло 17 мая около 16:00 на автодороге "Броды-Шептицкий" в селе Станиславчик Золочевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись мотоцикл Spark, которым управлял 17-летний житель района, и микроавтобус Renault Trafic под управлением 62-летней местной жительницы.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

