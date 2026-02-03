00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 11:11

Знімав побиття на відео: на Київщині офіцера ТЦК підозрюють у знущаннях над військовозобов'язаними

03 лютого 2026, 11:11
Фото: ДБР
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у перевищенні влади начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК та СП Київської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.

Так, у серпні 2025 року під час уточнення військово-облікових даних він наніс чоловіку удари ногами, у тому числі після падіння потерпілого на землю, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Крім того, у вересні 2025 року під час чергової перевірки військово-облікових даних посадовець ТЦК та СП знову застосував фізичну силу до ще одного чоловіка, завдавши йому удару кулаком у плече.

Дії посадовця мали системний характер і свідчать про зневагу до закону та базових принципів військової служби.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України –перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних. Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави. Триває досудове розслідування.

