Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего взвода охраны одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

После проверок ГБР и публикаций в СМИ об избиении и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК, пострадавших оказалось еще больше. Люди стали обращаться к правоохранителям с жалобами на действия группы военных и их начальника. В ходе расследования следователи установили ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

В частности, они избили одного из мужчин за отказ проходить флюорографию во время ВВК. По данным следствия, офицер и солдат вывели потерпевшего в коридор, где один из них силой держал мужчину, а другой ударил по меньшей мере пять раз. Затем с мужчины сняли одежду и насильно затащили в рентген-кабинет. Там его продолжали избивать и забрызгали лицо слезоточивым газом.

Из-за тяжелых травм пострадавшему понадобилась операция – ему удалили один из органов.

Действия руководителя и его подчиненного квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные представителем государства). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без залога.

Продолжается досудебное расследование. Проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками районного ТЦК и СП.

Напомним, начальнику этого ТЦК сообщили о подозрении в ноябре прошлого года.