03 февраля 2026, 08:22

В Киевской области эксначальник ТЦК незаконно изымал авто у предпринимателей

03 февраля 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении эксначальнику районного ТЦК в Киевской области за незаконное изъятие транспорта у предпринимателей

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант без всяких законных оснований изъял восемь автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт забирался без надлежащих документов под предлогом нужд Вооруженных сил Украины.

Впоследствии, по указанию должностного лица, были составлены акты приемки-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически ни одно из транспортных средств в подразделения не поступало.

В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен. При содействии ДБР три автомобиля уже вернули и передали для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Житомирской области разоблачили работников ТЦК на взятках. Всем трем грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

