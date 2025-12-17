В Киевской области женщина во время ссоры убила любимого ножом

Фото: Нацполиция

В Киевской области женщина во время ссоры напала на сожителя. Из-за полученных ран мужчина умер

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Березанщина. Там 25-летняя женщина поругалась с 44-летним сожителем. Известно, что причиной стала ревность. Женщина посреди конфликта взяла нож и нанесла мужчине удар в область живота. Потерпевший скончался на месте.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

