На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
На Київщині жінка під час сварки напала на співмешканця. Через отримані рани чоловік помер
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Трагедія сталась у селі Березанщина. Там 25-річна жінка посварилась з 44-річним співмешканцем. Відомо, що причиною стали ревнощі. Жінка посеред конфлікту взяла ніж та завдала чоловіку удару в область живота. Потерпілий помер на місці.
Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.
