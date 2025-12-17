14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 15:55

На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем

17 грудня 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Київщині жінка під час сварки напала на співмешканця. Через отримані рани чоловік помер

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась у селі Березанщина. Там 25-річна жінка посварилась з 44-річним співмешканцем. Відомо, що причиною стали ревнощі. Жінка посеред конфлікту взяла ніж та завдала чоловіку удару в область живота. Потерпілий помер на місці.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція убивство Київська область
У Києві чоловік тяжко поранив сестру ножем – його затримали
17 грудня 2025, 09:10
У Кривому Розі 21-річний син підпалив автомобіль матері після конфлікту – поліція розкрила деталі
16 грудня 2025, 19:22
Через зауваження за грубе спілкування з дівчиною: у Києві чоловік до смерті побив перехожого
16 грудня 2025, 12:35
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону
17 грудня 2025, 17:03
На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть
17 грудня 2025, 16:55
Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську
17 грудня 2025, 16:45
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »