18:48  17 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 16:45

Зеленский быстро снял видео, а потом всех стирали с лица земли: что же происходит в Купянске

17 декабря 2025, 16:45
иллюстративное фото: из открытых источников
На днях Путин снова повторил свое утверждение об оккупации Купянска, даже несмотря на то, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский снял видео в самом городе

Журналисты издания "Думка" выяснили, что происходит в Купянске.

После визита Зеленского в украинские социальные медиа распространяются конспирологические теории о том, что президент якобы снял ролик в другом месте и на самом деле в Купянске не бывал. Эти утверждения с готовностью поддерживают не только пророссийские силы, но и политические оппоненты Зеленского.

"Он быстро снял видео, а всех потом половину дня крыли из чего только можно", – на условиях анонимности говорит военный, отвечая на вопрос, был ли Зеленский в Купянске 12 декабря.

Как известно, контрнаступательная операция Сил обороны Украины в этом направлении начала готовиться еще летом. По состоянию на середину декабря 2025 г. в Купянске отслеживаются несколько десятков российских раций. Сейчас идет зачистка населенного пункта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 17 декабря Украина контролирует 90% города Купянск. Ресурс Deep State, имеющий источники среди военных, тоже подтверждает успешное контрнаступление Сил обороны Украины в этом направлении.

Пока можно лишь констатировать одно, что операция в Купянске ведется в режиме максимальной информационной тишины, поэтому о ней в целом узнали только после закрепления и содержания достижений.

Ранее Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск. По словам президента Украины, он уехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет, что российские войска уже захватили город.

война Владимир Зеленский Харьковская область Купянское направление Купянск
В Харьковской области привлекли к ответственности женщину, которая отказалась эвакуировать детей
17 декабря 2025, 13:15
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города – Сырский
17 декабря 2025, 12:17
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой
17 декабря 2025, 18:59
В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина
17 декабря 2025, 18:57
Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
17 декабря 2025, 18:48
Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
17 декабря 2025, 18:45
Украина держит фронт не только за себя. Мы сковываем Россию, чтобы она не пошла дальше
17 декабря 2025, 18:37
В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области
17 декабря 2025, 18:37
В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11
В "Слуге народа" избрали нового председателя партии
17 декабря 2025, 17:59
Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре
17 декабря 2025, 17:46
В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
