На днях Путин снова повторил свое утверждение об оккупации Купянска, даже несмотря на то, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский снял видео в самом городе

Журналисты издания "Думка" выяснили, что происходит в Купянске.

После визита Зеленского в украинские социальные медиа распространяются конспирологические теории о том, что президент якобы снял ролик в другом месте и на самом деле в Купянске не бывал. Эти утверждения с готовностью поддерживают не только пророссийские силы, но и политические оппоненты Зеленского.

"Он быстро снял видео, а всех потом половину дня крыли из чего только можно", – на условиях анонимности говорит военный, отвечая на вопрос, был ли Зеленский в Купянске 12 декабря.

Как известно, контрнаступательная операция Сил обороны Украины в этом направлении начала готовиться еще летом. По состоянию на середину декабря 2025 г. в Купянске отслеживаются несколько десятков российских раций. Сейчас идет зачистка населенного пункта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на 17 декабря Украина контролирует 90% города Купянск. Ресурс Deep State, имеющий источники среди военных, тоже подтверждает успешное контрнаступление Сил обороны Украины в этом направлении.

Пока можно лишь констатировать одно, что операция в Купянске ведется в режиме максимальной информационной тишины, поэтому о ней в целом узнали только после закрепления и содержания достижений.

Ранее Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск. По словам президента Украины, он уехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет, что российские войска уже захватили город.