Авария произошла 16 декабря в селе Яворов. К сожалению, в результате ДТП погиб пешеход

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Известно, что 40-летний водитель Volkswagen Transporter хотел обогнать автомобиль Opel Omega, который начал останавливаться на правой обочине. Когда он ехал по встречной полосе, сбил 40-летнего мужчину. К сожалению, пешеход погиб на месте. Известно, что водитель был трезв.

"Полиция Прикарпатья напоминает пешеходам: фликеры, светоотражающие ленты или элементы на одежде позволяют водителю увидеть пешехода раньше времени. И это может спасти здоровье и жизнь. Помните: ваша заметность на дороге - это залог безопасности", - призывают правоохранители.

