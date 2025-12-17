В Киеве иностранцам "продавали" украинок для брака

Фото: Нацполиция

В Киеве отправили на скамью подсудимых восемь участников преступной схемы. Злоумышленники продавали фиктивные браки с украинками ради вида на жительство

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленники находили "клиентов" среди граждан Центральной Азии и Закавказского региона, желавших жить в Украине. Им предлагали фиктивный брак с украинкой, чтобы можно было получить вид на проживание на территории государства.

Впоследствии они искали женщин, которые согласятся на фиктивный брак за 2-10 тысяч гривен и помогали мужчинам оформить документы. За свои "услуги" злоумышленники брали от 1 до 3 тысяч долларов.

"Среди обвиняемых - организатор схемы и двое его соучастников, двое "невест", а также трое иностранцев - заказчики "услуг". Им грозит до 9 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

