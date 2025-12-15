Розкрадання коштів на укритті для дітей: в Києві будівельній компанії "переплатили" майже 2 мільйони за укриття в школі

Фото: прокуратура

У Києві через суд з будівельної компанії стягнули 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час ремонту укриття в одній із шкіл

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що у 2023 році будівельна компанія отримала гроші за капітальний ремонт укриття в одній зі шкіл Печерського району столиці. При цьому виявилось, що обсяги робіт та її вартість були завищені. Йдеться про майже 2 мільйони гривень.

"Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення надмірно сплачених коштів. Позов прокуратури задоволено", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.