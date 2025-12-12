Иллюстративное фото

Во Львовской области школьница подала в суд на мать. При этом суд принял сторону ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что 15-летняя девочка практически росла без участия матери. Она жила с бабушкой и тетей: именно они обеспечивали ее повседневные потребности и обучение. Мать не поддерживала ребенка материально, а также конфликтовала с семьей и не занималась воспитанием дочери.

Мать не проживает с ребенком, не интересуется его жизнью, обучением и состоянием здоровья, не обеспечивает питание и лечение. Отмечается, что даже питается женщина отдельно, а то, что когда-то покупала ребенка, забрала. Когда девочке исполнилось 14 лет, ей нужно оформлять паспорт, мать не захотела с ней ехать. Хотя заявление должен подавать законный представитель ребенка.

Девочка обратилась в суд. Мать на заседание не явилась. Суд:

лишил мать родительских прав по отношению к несовершеннолетней дочери;

взыскал алименты в размере 1/4 части всех видов дохода ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — со дня подачи иска и до достижения ребенком совершеннолетия;

допустил немедленное исполнение решения по части взыскания алиментов за один месяц;

взыскал с ответчицы судебный сбор в доход государства.

