12 декабря 2025, 19:15

Во Львовской области 15-летняя девочка подавала в суд на собственную мать: женщину лишили родительских прав - что она сделала не так

12 декабря 2025, 19:15
Во Львовской области школьница подала в суд на мать. При этом суд принял сторону ребенка

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что 15-летняя девочка практически росла без участия матери. Она жила с бабушкой и тетей: именно они обеспечивали ее повседневные потребности и обучение. Мать не поддерживала ребенка материально, а также конфликтовала с семьей и не занималась воспитанием дочери.

Мать не проживает с ребенком, не интересуется его жизнью, обучением и состоянием здоровья, не обеспечивает питание и лечение. Отмечается, что даже питается женщина отдельно, а то, что когда-то покупала ребенка, забрала. Когда девочке исполнилось 14 лет, ей нужно оформлять паспорт, мать не захотела с ней ехать. Хотя заявление должен подавать законный представитель ребенка.

Девочка обратилась в суд. Мать на заседание не явилась. Суд:

  • лишил мать родительских прав по отношению к несовершеннолетней дочери;
  • взыскал алименты в размере 1/4 части всех видов дохода ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста — со дня подачи иска и до достижения ребенком совершеннолетия;
  • допустил немедленное исполнение решения по части взыскания алиментов за один месяц;
  • взыскал с ответчицы судебный сбор в доход государства.

Напомним, жительница Днепра приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Женщина использовала своего малолетнего сына для создания и распространения детской порнографии, а также передала ребенка сексуальной эксплуатации.

12 декабря 2025
