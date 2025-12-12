На Київщині п'яна жінка до смерті забила свою матір

Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась минулого року. Тоді медичні працівники повідомили правоохоронцям про те, що сталось. У п'яному стані жінка штовхнула 58-річну матір на бетонну підлогу, після цього кілька разів ударила в грудні клітину та живіт.

Потерпілу госпіталізували в тяжкому стані. На жаль, в лікарні вона померла. Тепер доньці, яка вбила матір, призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.