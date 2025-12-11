На Київщині Mercedes збив жінку на смерть

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

53-річний водій автомобіля Mercedes-benz під час руху збив жінку, яка йшла попереду в попутному напрямку. На жаль, внаслідок аварії жінка загинула на місці. Правоохоронці встановлюють особу потерпілої.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ). Поліцейські Київщини закликають учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватись ПДР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Херсоні поліцейський за кермом службового авто Renault Express збив пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці.