На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО

фото: Наші гроші

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» за результатами тендеру замовила будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Наші гроші".

Новий слідчий ізолятор мають збудувати до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119 (Київська область), відомої як "Мартусівка".

Ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця.

Відкриття установи дозволить розвантажити Лук'янівське СІЗО та остаточно розв'язати проблему його невідповідності європейським стандартам.

Нагадаємо, прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого у Київському СІЗО. Медики зафіксували у нього тяжкі внутрішні ушкодження, чоловіка госпіталізували та прооперували.