16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:39

На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО

10 грудня 2025, 17:39
Читайте также на русском языке
фото: Наші гроші
Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» за результатами тендеру замовила будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Наші гроші".

Новий слідчий ізолятор мають збудувати до кінця 2028 року на базі Бориспільської виправної колонії №119 (Київська область), відомої як "Мартусівка".

Ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця.

Відкриття установи дозволить розвантажити Лук'янівське СІЗО та остаточно розв'язати проблему його невідповідності європейським стандартам.

Нагадаємо, прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого у Київському СІЗО. Медики зафіксували у нього тяжкі внутрішні ушкодження, чоловіка госпіталізували та прооперували.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
