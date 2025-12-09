08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
09 декабря 2025, 11:35

Цена измены 1200 гривен: в Кропивницком судили мужчину, работавшего на россиян

09 декабря 2025, 11:35
Иллюстративное фото
Подольский районный суд Кропивницкого признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации об ВСУ. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2025 года мужчина получил звонок от незнакомца, предложившего зарабатывать деньги на фото определенных локаций. Это был русский номер. Собеседник попросил местного жителя сфотографировать помещение летной академии, желательно изнутри. Обвиняемый снял здание только снаружи, за что получил 1200 гривен.

Позже он получил задание сфотографировать городской совет и получил за это 1200 гривен. Впоследствии россияне поручили сфотографировать воинскую часть, автомобили на автостоянке и в парке памятники и локацию за городом, после чего обещали заплатить за все.

Мужчину приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

09 декабря 2025, 11:39
