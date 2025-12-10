10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 11:55

Агента РФ з Київшини засудили: він працював на росіян через "легкий заробіток"

10 грудня 2025, 11:55
Фото: СБУ
Агента російської ФСБ засудили. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зрадника викрили у січні 2025 року на Черкащині. Тоді він займався підпалами на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону. Його затримали, коли він закладав тайник понад 4 кілограми вибухових речовин.

Відомо, що це 25-річний житель Київської області. Російські спецслужби помітили його, коли він шукав "легких заробітків" у соціальних мережах. Його першим завданням став підпал кабельної шафи зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та відправив звіт російському куратору.

Суд визнав чоловіка винним. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Рівному водій у наркотичному сп'янінні збив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок
10 грудня 2025, 12:57
10 грудня 2025, 12:57
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів
10 грудня 2025, 12:51
10 грудня 2025, 12:51
В Україні можуть заборонити російськомовні версії сайтів
10 грудня 2025, 12:50
10 грудня 2025, 12:50
У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається
10 грудня 2025, 12:45
10 грудня 2025, 12:45
СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму
10 грудня 2025, 12:39
10 грудня 2025, 12:39
Ліміт росту й розвитку Зеленського вичерпано в нуль
10 грудня 2025, 12:39
10 грудня 2025, 12:39
На Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки
10 грудня 2025, 12:30
10 грудня 2025, 12:30
На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови
10 грудня 2025, 12:29
10 грудня 2025, 12:29
Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг
10 грудня 2025, 12:23
10 грудня 2025, 12:23
Удар в грудну клітину: на Київщині п'яний чоловік із ножем накинувся на перехожого та жорстоко побив
10 грудня 2025, 12:15
10 грудня 2025, 12:15
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
