Агента РФ з Київшини засудили: він працював на росіян через "легкий заробіток"

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Зрадника викрили у січні 2025 року на Черкащині. Тоді він займався підпалами на місцевій залізниці та облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів на території регіону. Його затримали, коли він закладав тайник понад 4 кілограми вибухових речовин.

Відомо, що це 25-річний житель Київської області. Російські спецслужби помітили його, коли він шукав "легких заробітків" у соціальних мережах. Його першим завданням став підпал кабельної шафи зв’язку на перегоні Укрзалізниці. Для вчинення злочину чоловік використав легкозаймисту суміш, а факт загоряння зафіксував на телефонну камеру та відправив звіт російському куратору.

Суд визнав чоловіка винним. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

