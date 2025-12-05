17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 22:30

На Київщині побили 15-річну дівчинку

05 грудня 2025, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Київській області поліція розслідує побиття підлітка. До цього можуть бути причетні однолітки дівчинки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась мати 15-річної дівчинки. Жінка заявила, що після відвідування школи у її доньки з'явились синці. За її словами, до цього можуть бути причетні однокласники дівчинки.

"Дізнавачі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, проводять досудове розслідування за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Побиття підлітки
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир
05 грудня 2025, 22:10
Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого
05 грудня 2025, 21:40
Люди не хочуть гинути за Міндіча. Ігнорування причин призведе до ще страшніших наслідків
05 грудня 2025, 21:25
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 6 грудня
05 грудня 2025, 21:15
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій
05 грудня 2025, 21:14
Бив руками та ногами по голові: на Волині судили чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
05 грудня 2025, 20:55
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »