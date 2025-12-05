Фото: Нацполіція

У Київській області поліція розслідує побиття підлітка. До цього можуть бути причетні однолітки дівчинки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась мати 15-річної дівчинки. Жінка заявила, що після відвідування школи у її доньки з'явились синці. За її словами, до цього можуть бути причетні однокласники дівчинки.

"Дізнавачі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, проводять досудове розслідування за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.