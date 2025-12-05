Фото: поліція

Мешканець міста Обухів у Київській області вдома зберігав боєприпаси та канабіс

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У приватному будинку в Обухові правоохоронці знайшли корпус гранати Ф-1, підривач УЗРГМ, 74 набої калібру 5,45, дві димові гранати та канабіс.

Вилучене передали на експертизу, а самого 37-річного власника затримали.

Чоловіку оголосили підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також наркотиків без мети збуту. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

