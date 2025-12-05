Житель Київщини зберігав у себе вдома боєприпаси та наркотики
Мешканець міста Обухів у Київській області вдома зберігав боєприпаси та канабіс
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У приватному будинку в Обухові правоохоронці знайшли корпус гранати Ф-1, підривач УЗРГМ, 74 набої калібру 5,45, дві димові гранати та канабіс.
Вилучене передали на експертизу, а самого 37-річного власника затримали.
Чоловіку оголосили підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також наркотиків без мети збуту. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
