У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 18:31

Бив прикладом рушниці: на Київщині 39-річному чоловіку загрожує до 8 років тюрми

02 грудня 2025, 18:31
Фото: Національна поліція України
Побутовий конфлікт під час застілля на Київщині завершився жорстоким побиттям і кримінальним провадженням

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Броварському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Інцидент стався у селі Соболівка в приватному будинку під час спільного вживання алкоголю. За даними слідства, між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у насильство.

Потерпілого з травмами доправили до лікарні

Як з’ясували поліцейські, 39-річний чоловік під час конфлікту схопив рушницю та, тримаючи її за ствол, кілька разів вдарив прикладом 49-річного опонента. Удари припали на голову та тулуб. Потерпілий зазнав численних травм і був терміново госпіталізований до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Після події підозрюваного затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі з’ясовують усі обставини та мотиви конфлікту, включно з тим, чи був напад спонтанним і чи фігурувала зброя раніше у побуті.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, ввечері 29 листопада у Вінниці 44-річний раніше судимий місцевий житель пограбував дві кав'ярні з різницею менш ніж за годину – спочатку на вулиці Коцюбинського, а потім на вулиці Пирогова, погрожуючи працівницям предметом, схожим на вогнепальну зброю.

