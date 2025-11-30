В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие
В ночь на 30 ноября РФ нанесла удар по жилому и промышленному сектору города Вышгорода Киевской области. Зафиксированы разрушенные дома, пожары и есть пострадавшие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Отмечается, что в результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома.
В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы.
В результате атаки один человек погиб и еще 5 пострадали.
Развернут пункт несокрушимости и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки. Для поддержки привлечены психологи ГСЧС и представители Красный Крест Украины.
Напомним, в результате атаки на Киевскую область 29 ноября повреждено 13 многоэтажек и 9 частных домов, 20 гаражных помещений и 24 транспортных средства.