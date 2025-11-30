10:05  30 ноября
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой
08:53  30 ноября
В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие
19:01  29 ноября
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2025, 08:53

В результате российской атаки на Киевщине разрушена многоэтажка, есть жертва и пострадавшие

30 ноября 2025, 08:53
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 30 ноября РФ нанесла удар по жилому и промышленному сектору города Вышгорода Киевской области. Зафиксированы разрушенные дома, пожары и есть пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома.

В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы.

В результате атаки один человек погиб и еще 5 пострадали.

Развернут пункт несокрушимости и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки. Для поддержки привлечены психологи ГСЧС и представители Красный Крест Украины.

Напомним, в результате атаки на Киевскую область 29 ноября повреждено 13 многоэтажек и 9 частных домов, 20 гаражных помещений и 24 транспортных средства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ видео Киевская область Вышгород фото атака
Ночной обстрел Киевщины: ранены двое, эвакуированы 52 человека, Фастов без света
29 ноября 2025, 08:54
Удар по Киеву: погибли 2 человека, среди 15 раненых – ребенок
29 ноября 2025, 08:19
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
26 ноября 2025, 15:52
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Потери РФ на войне в Украине: в Генштабе назвали количество уничтоженных захватчиков
30 ноября 2025, 10:19
В Тернополе супруги назвали ребенка Иудой
30 ноября 2025, 10:05
В первый раз Ермака обвинил в коррупции Дмитрий Штанько – его под конвоем отправили в Бахмут
30 ноября 2025, 09:29
Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины
29 ноября 2025, 19:01
"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела
29 ноября 2025, 18:20
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
29 ноября 2025, 17:40
Украина пересмотрит оборонную стратегию: Шмигаль и Буданов доложили президенту
29 ноября 2025, 17:14
Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судом
29 ноября 2025, 16:23
Дроны СБУ вывели из строя два нефтетанкера теневого флота РФ
29 ноября 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »