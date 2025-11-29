13:52  29 листопада
29 листопада 2025, 11:51

На Київщині під час обстрілу загинула жінка: пошкоджено будинки та авто

29 листопада 2025, 11:51
Фото: Національна поліція
Внаслідок атаки на Київську область пошкоджено 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 20 гаражних приміщень і 24 транспортні засоби

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На жаль, одна місцева жителька загинула, ще 8 людей отримали поранення.

Бровари: пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 14 автомобілів і 20 гаражних приміщень. В одному з багатоповерхових будинків виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Було евакуйовано 52 особи, серед них 3 дітей. Потерпіло 3 людини, зокрема госпіталізована жінка.

Бучанщина: сталося загоряння приватного будинку та 7 автомобілів. Пошкоджено 4 багатоквартирних і приватний будинки. Тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Також постраждав відділ поліції у місті Вишневе.

Фастівщина: пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Загинула 55-річна жінка, постраждав чоловік.

Обухівський район: 4 приватні будинки та 3 транспортні засоби зазнали пошкоджень, одного жителя госпіталізовано.

Вишгород: пошкоджено 2 багатоповерхівки, госпіталізовано жінку.

На місцях подій працюють патрульна поліція, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики та рятувальники, які документують наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, аеробалістичних та крилатих ракет. Основний напрямок атаки – Київщина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 000 у Київській області та майже 8 000 на Харківщині.

