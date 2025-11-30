19:01  29 листопада
Останній день осені: що чекати від погоди у регіонах України
17:40  29 листопада
Народний артист Ступка програв апеляцію: три роки за ґратами за п'яну ДТП
14:44  29 листопада
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
30 листопада 2025, 08:53

Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі

30 листопада 2025, 08:53
фото: ДСНС
У ніч на 30 листопада РФ завдала удару по житловому та промисловому сектору міста Вишгород Київської області. Зафіксовано зруйновані будинки, пожежі та є постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку.

Наразі на місці події працюють усі оперативні служби.

Внаслідок атаки одна людина загинула та ще 5 постраждали.

Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київську область 29 листопада пошкоджено 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 20 гаражних приміщень і 24 транспортні засоби.

