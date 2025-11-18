18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 19:00

В Ивано-Франковской области 50-летний велосипедист погиб под колесами Mercedes-Benz Sprinter

18 ноября 2025, 19:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Коломыйском районе 50-летний мужчина погиб после наезда автомобиля на велосипедиста, полиция выясняет обстоятельства аварии

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел 18 ноября около 16:00 в селе Шепаровцы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для фиксации обстоятельств аварии и опроса свидетелей.

Авария произошла 18 ноября в селе Шепаровцы

Согласно предварительным данным, 23-летний житель Черновцов, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", двигаясь в направлении города Коломыя, совершил наезд на ехавшего в попутном направлении велосипедиста. Пострадавший, 50-летний местный житель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Полиция проверила водителя на состояние опьянения – результаты показали, что он был трезв. Следователи продолжают собирать доказательства, обследуют место аварии и устанавливают все детали произошедшего.

Детали трагедии будут обнародованы после завершения следственных действий.

Напомним, в Киеве приговорили к 6 годам тюрьмы водителя, который четыре года назад сбил насмерть двух женщин на Майдане Незалежности, потеряв сознание за рулем. Мужчина, имевший серьезные сердечно-сосудистые заболевания и перенесший инфаркт и инсульт, сел за руль без обязательного медосмотра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ивано-Франковская область смерть велосипедист Mercedes-Benz
Смертельное ДТП на Майдане Незалежности: в Киеве вынесли приговор водителю
18 ноября 2025, 16:30
В Одесской области водитель Toyota сбила насмерть мужчину и уехала прочь
18 ноября 2025, 11:58
Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
18 ноября 2025, 11:37
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суд принял решение – содержание под арестом Чернышева с залогом более 51 млн грн
18 ноября 2025, 20:45
В Слуге народу считают, что Ермак должен уйти в отставку
18 ноября 2025, 20:44
На юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн гектаров территории
18 ноября 2025, 20:23
В Харькове мужчина избил работника ТЦК, когда "спасал" мобилизованного
18 ноября 2025, 19:55
Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах
18 ноября 2025, 19:52
В Одесской области судья помогал мошенникам присваивать квартиры умерших людей
18 ноября 2025, 19:44
Суд по делу Чернышева: два человека явились, чтобы взять экс-вице-ппремьера на поруки
18 ноября 2025, 19:35
На Полтавщине военнослужащие систематически воровали дизтопливо, предназначенное для фронта
18 ноября 2025, 19:29
В Днепре известная группа попала под российский обстрел
18 ноября 2025, 19:25
Оккупант атаковал три района Днепропетровской области: 3 человека пострадали и доставлены в больницу
18 ноября 2025, 19:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »