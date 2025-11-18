Фото: Национальная полиция Украины

В Коломыйском районе 50-летний мужчина погиб после наезда автомобиля на велосипедиста, полиция выясняет обстоятельства аварии

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел 18 ноября около 16:00 в селе Шепаровцы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для фиксации обстоятельств аварии и опроса свидетелей.

Согласно предварительным данным, 23-летний житель Черновцов, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", двигаясь в направлении города Коломыя, совершил наезд на ехавшего в попутном направлении велосипедиста. Пострадавший, 50-летний местный житель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Полиция проверила водителя на состояние опьянения – результаты показали, что он был трезв. Следователи продолжают собирать доказательства, обследуют место аварии и устанавливают все детали произошедшего.

Детали трагедии будут обнародованы после завершения следственных действий.

