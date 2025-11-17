18:43  17 ноября
16:16  17 ноября
14:35  17 ноября
17 ноября 2025, 21:44

В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего

17 ноября 2025, 21:44
Фото: Харьковский городской совет
В Харькове водитель троллейбуса получил травмы после того, как транспортное средство врезалось в остановку из-за внезапного ухудшения самочувствия

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает RegioNews.

В Харькове 55-летний водитель троллейбуса получил травмы головы и грудной клетки после того, как транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта. Согласно предварительным данным полиции, мужчина потерял сознание во время движения. Проводится осмотр места происшествия для установления всех обстоятельств.

Как сообщает Харьковский городской совет, инцидент произошел на Аэрокосмическом проспекте около 18:15. Водителю внезапно стало плохо, из-за чего он выехал за пределы проезжей части и повредил остановку. Медики подтвердили, что мужчина был трезв на момент происшествия.

Водителя госпитализировали с травмами

На место аварии оперативно выехал ситуационный центр и вызвал все необходимые службы. Работают бригады экстренной медицинской помощи, а также специалисты, оценивающие состояние транспортного средства и повреждение остановки.

На данный момент известно о единственном пострадавшем – водителе троллейбуса. Полиция и медики контролируют ситуацию, а следователи устанавливают точные причины внезапного ухудшения самочувствия и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, в Одесской области на автодороге нашли тело погибшего с характерными для автопроисшествия травмами, однако виновник ДТП скрылся.

ДТП помощь Харьков авария остановка троллейбус экстренное торможение
