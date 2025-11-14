Фото: БЭБ

Правоохранители прекратили деятельность организованной группы, наладившей подпольное производство и сбыт контрафактных жидкостей для электронных сигарет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

Группа действовала в Киевской области с охватом Винницкой, Закарпатской и Львовской областей. Дельцы организовали полный цикл подпольного производства контрафактной продукции на специально оборудованных промышленных линиях.

К схеме причастны жители разных регионов Украины. Часть из них занималась закупкой сырья, другие – изготовлением и реализацией продукции через сеть нелегальных торговых точек и онлайн-платформ.

В ходе 11 санкционированных обысков правоохранители изъяли линию для производства жидкостей, оборудования для упаковки и маркировки, 70 ящиков готовой поддельной продукции без акцизных марок, pod-системы, картриджи и комплектующие, а также глицерин, пропиленгликоль, полиграфическую продукцию с логотипами известных брендов, компьютерной техники, мобильных телефонов, черновых записей и подпольной бухгалтерии.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей – более 10 млн грн. Подпольное производство прекращено.

Досудебное расследование продолжается по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к организации незаконной деятельности.

