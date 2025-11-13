09:56  13 ноября
13 ноября 2025, 09:38

В Киеве накрыли незаконное производство и сбыт алкоголя

13 ноября 2025, 09:38
Фото: БЭБ
В столице правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которая производила и реализовывала фальсифицированный алкоголь без разрешительных документов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Дельцы реализовывали продукцию через торговые точки на территории столицы.

В ходе санкционированных обысков по адресам, где осуществлялась противоправная деятельность, правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для производства спиртных напитков. Также изъяли около 13 900 литров готовой фальсифицированной продукции, 1 800 литров этилового спирта, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,6 млн грн.

По фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Назначены соответствующие судебные экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной схемы.

Напомним, в октябре на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.

