В Киеве накрыли незаконное производство и сбыт алкоголя
В столице правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которая производила и реализовывала фальсифицированный алкоголь без разрешительных документов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Дельцы реализовывали продукцию через торговые точки на территории столицы.
В ходе санкционированных обысков по адресам, где осуществлялась противоправная деятельность, правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для производства спиртных напитков. Также изъяли около 13 900 литров готовой фальсифицированной продукции, 1 800 литров этилового спирта, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,6 млн грн.
По фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 204 УК Украины.
Назначены соответствующие судебные экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной схемы.
Напомним, в октябре на Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Противоправную схему организовал 26-летний житель Одесщины.