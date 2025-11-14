10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
14 листопада 2025, 11:19

На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет

14 листопада 2025, 11:19
Фото: БЕБ
Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка налагодила підпільне виробництво та збут контрафактних рідин для електронних сигарет

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Група діяла на Київщині з охопленням Вінницької, Закарпатської та Львівської областей. Ділки організували повний цикл підпільного виробництва контрафактної продукції на спеціально обладнаних промислових лініях.

До схеми причетні жителі різних регіонів України. Частина з них займалася закупівлею сировини, інші – виготовленням та реалізацією продукції через мережу нелегальних торгових точок та онлайн-платформ.

Під час 11 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили лінію для виробництва рідин, обладнання для пакування і маркування, 70 ящиків готової підробленої продукції без акцизних марок, pod-системи, картриджі та комплектуючі, а також гліцерин, пропіленгліколь, поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – понад 10 млн грн. Підпільне виробництво припинено.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та реалізовувала фальсифікований алкоголь без дозвільних документів. Ділки реалізовували продукцію через торговельні точки на території столиці.

обшук Київська область фальсифікат БЕБ вейп
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
