Фото: БЕБ

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка налагодила підпільне виробництво та збут контрафактних рідин для електронних сигарет

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Група діяла на Київщині з охопленням Вінницької, Закарпатської та Львівської областей. Ділки організували повний цикл підпільного виробництва контрафактної продукції на спеціально обладнаних промислових лініях.

До схеми причетні жителі різних регіонів України. Частина з них займалася закупівлею сировини, інші – виготовленням та реалізацією продукції через мережу нелегальних торгових точок та онлайн-платформ.

Під час 11 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили лінію для виробництва рідин, обладнання для пакування і маркування, 70 ящиків готової підробленої продукції без акцизних марок, pod-системи, картриджі та комплектуючі, а також гліцерин, пропіленгліколь, поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – понад 10 млн грн. Підпільне виробництво припинено.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

