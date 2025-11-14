08:20  14 листопада
14 листопада 2025, 07:24

РФ обстріляла Київщину: пошкоджені будинки та інфраструктура, шість постраждалих

14 листопада 2025, 07:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Постраждало шестеро осіб, серед них – одна дитина

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Він отримав множинні рани плеча та був госпіталізований до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох людей:

  • чоловік 47 років із різаною раною передпліччя;
  • дитина 7 років із травмою обличчя;
  • чоловік 56 років із забійною раною лобної ділянки голови.

Всі вони отримали медичну допомогу та госпіталізовані.

У Бучанському районі травмувалася жінка 1969 року народження – посічена рука.

У Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження із термічними опіками тіла, його госпіталізовано до місцевої лікарні.

Загалом наслідки атаки зафіксовано у п’яти районах області. Під удар потрапили приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада столиця також зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За офіційними даними, одна людина загинула, щонайменше 24 дістали травми. Спалахнули пожежі, у майже всіх районах є пошкодження.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
