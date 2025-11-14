РФ обстріляла Київщину: пошкоджені будинки та інфраструктура, шість постраждалих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Постраждало шестеро осіб, серед них – одна дитина

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Він отримав множинні рани плеча та був госпіталізований до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох людей:

чоловік 47 років із різаною раною передпліччя;

дитина 7 років із травмою обличчя;

чоловік 56 років із забійною раною лобної ділянки голови.

Всі вони отримали медичну допомогу та госпіталізовані.

У Бучанському районі травмувалася жінка 1969 року народження – посічена рука.

У Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження із термічними опіками тіла, його госпіталізовано до місцевої лікарні.

Загалом наслідки атаки зафіксовано у п’яти районах області. Під удар потрапили приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада столиця також зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За офіційними даними, одна людина загинула, щонайменше 24 дістали травми. Спалахнули пожежі, у майже всіх районах є пошкодження.