РФ обстріляла Київщину: пошкоджені будинки та інфраструктура, шість постраждалих
Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. Постраждало шестеро осіб, серед них – одна дитина
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, у Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. Він отримав множинні рани плеча та був госпіталізований до місцевої лікарні.
У Вишгородському районі травмовано трьох людей:
- чоловік 47 років із різаною раною передпліччя;
- дитина 7 років із травмою обличчя;
- чоловік 56 років із забійною раною лобної ділянки голови.
Всі вони отримали медичну допомогу та госпіталізовані.
У Бучанському районі травмувалася жінка 1969 року народження – посічена рука.
У Білій Церкві постраждав чоловік 1970 року народження із термічними опіками тіла, його госпіталізовано до місцевої лікарні.
Загалом наслідки атаки зафіксовано у п’яти районах області. Під удар потрапили приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі мешканців.
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада столиця також зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За офіційними даними, одна людина загинула, щонайменше 24 дістали травми. Спалахнули пожежі, у майже всіх районах є пошкодження.