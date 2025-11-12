иллюстративное фото: из открытых источников

По материалам ГБР на 6 лет осужден чиновник военной службы правопорядка из Хмельнитчины, который под нетрезвый сбил велосипедиста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Трагедия произошла 31 августа 2024 около 20:50 возле села Грицев Шепетовского района. Военный, находясь вне службы за рулем собственного авто, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на двигавшегося во встречном направлении 57-летнего велосипедиста. В результате наезда велосипедист погиб на месте происшествия, а водитель с места аварии скрылся.

Через несколько часов после ДТП военнослужащего ВСП задержали работники ГБР и зафиксировали у него состояние опьянения водителя.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права водить транспортные средства сроком на 5 лет.

Как сообщалось, в Хмельницкой области маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. В результате аварии пострадали пять человек.