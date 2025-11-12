14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 19:28

Суд виправдав російського військового у справі про мародерство у Бородянці Київської області

12 листопада 2025, 19:28
Фото: Телеграм/INSIDER UA
Вперше в Україні суд виправдав російського військового за мародерство під час окупації Київської області, проте прокуратура оскаржить вирок

Про це повідомляє видання Ґрати, передає RegioNews.

30 жовтня Бородянський районний суд Київської області виніс виправдувальний вирок 38-річному Євгену Мурзінцеву, військовому Росгвардії. Його обвинувачували у пограбуваннях під час окупації Київської області навесні 2022 року. Це перший випадок, коли в Україні виправдали російського солдата за порушення законів та звичаїв війни на Київщині.

За матеріалами справи, Мурзінцев служив у військовій частині 6720 – 656 полку оперативного призначення Сибірського округу Росгвардії. Його підрозділ перебував у Бучанському районі Київщини до 31 березня 2022 року. Під час окупації села Блиставиця, яка розпочалася 27 лютого, обвинувачення стверджувало, що військовий нібито проник у будинок місцевої мешканки Наталії Топоренко та вкрав її особисте майно: електроінструменти, відеокамеру, жорсткий диск, одяг та золоті прикраси. Після відступу з Київщини Мурзінцев, за версією слідства, відправив речі поштою до Росії – загальною вагою 24 кілограми.

Сторона обвинувачення наголошувала, що такі дії є мародерством і порушують Женевську конвенцію. Утім, суд не знайшов достатніх доказів того, що саме Мурзінцев вкрав майно мешканки Блиставиці, і визнав його невинним. Слідство та суд відбувалися заочно, оскільки з літа 2022 року військовий перебуває у міжнародному розшуку.

Офіс Генерального прокурора України вже заявив про намір оскаржити вирок. Прокуратура наполягає на 10 роках ув’язнення для Мурзінцева за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. В Україні ця справа викликала широкий резонанс, адже вперше військовий РФ отримав виправдувальний вирок за злочини під час окупації Київщини.

Раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 днів Лесю Устименко, підозрювану у причетності до масштабного розкрадання коштів Енергоатому, з можливістю застави у 25 мільйонів гривень.

суд окупація Київська область вирок мародерство військовий Бородянка
11 листопада 2025
