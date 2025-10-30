Киевщина под ударом: ранена женщина, повреждены дома и автомобили

Фото: Киевская ОВА

В ночь на 30 октября под ударом вражеских дронов оказались населенные пункты Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Борисполе в результате атаки пострадала 36-летняя женщина. У нее термические ожоги лица и ладоней, а также резаные раны предплечья и голени. Пострадавшая госпитализирована в местную больницу

В городе также произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажек и частных домов.

Два автомобиля уничтожены, еще четыре получили повреждения.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожье.

Ранее сообщалось, что в Запорожье из-за обстрелов повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов, разрушены несколько этажей общежития. Пострадали 11 человек.