Київщина під ударом: поранена жінка, пошкоджені будинки та авто
У ніч на 30 жовтня під ударом ворожих дронів опинилися населені пункти Київщини
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, у Борисполі внаслідок атаки постраждала 36-річна жінка. У неї термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки. Постраждалу госпіталізовано до місцевої лікарні.
У місті також сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок та приватних будинків.
Два автомобілі знищено, ще чотири отримали пошкодження.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.
Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі через обстріли пошкоджено п'ять багатоповерхівок і кілька приватних будинків, зруйновано кілька поверхів гуртожитку. Постраждало 11 осіб.