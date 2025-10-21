11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 18:16

На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів

21 жовтня 2025, 18:16
Фото: Національна поліція України
Читайте также
Правоохоронці викрили міжрегіональну шахрайську мережу, учасники якої заробляли на довірливих громадянах, продаючи їм "магічні" предмети

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Поліцейські Київщини викрили групу шахраїв, які обманом заволодівали коштами громадян, видаючи себе за помічників нібито відомих "екстрасенсів". За даними слідства, фігуранти продавали людям так звані "магічні" предмети, обіцяючи, що вони допоможуть вирішити особисті проблеми чи захистять від негараздів.

Серед вилученого – гроші, телефони та "магічні" предмети

За попередніми даними, злочинна група діяла у кількох регіонах України, зокрема у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки. У результаті вилучили докази, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

Організатори схеми залучали до своїх дій навіть неповнолітніх, використовуючи психологічні методи впливу та маніпуляції. Потерпілі переконувалися, що придбані "езотеричні товари" дійсно мають "магічні властивості", тому охоче віддавали гроші шахраям.

Двом фігурантам уже повідомлено про підозру

Нині двом учасникам групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві, скоєному в умовах воєнного стану за попередньою змовою (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Ще трьом фігурантам підозри оголошено заочно. Поліція продовжує встановлювати коло потерпілих та розмір завданих збитків.

Раніше повідомлялося, в Україні планують запровадити нові податкові правила, які можуть змінити умови онлайн-торгівлі. Якщо законопроєкт ухвалять, навіть звичайний продаж уживаних речей може обкладатися додатковим податком.

